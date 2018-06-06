MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Beyşehir'de

KONYA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Kalaycı, burada partililerle birlikte pazar yeri ziyareti gerçekleştirirken, buluştuğu pazarcı esnafıyla sohbet etti.

Taşköprü mevkisindeki MHP'nin seçim karargahı açılışına da katılan Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin liderlerini eleştirdi.

Kalaycı, millet ittifakına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu ittifakı kimler kurdu, açıkçası hepiniz tahmin ediyorsunuz. Biz "beş benzemez" diyoruz. Her ne kadar dört parti bir ittifak kurmuşsa da HDP o ittifakın içindedir, özündedir. Zira bakınız, bu ittifaka dahil olan siyasi partilerin genel başkanları ve cumhurbaşkanı adayları ne yapıyorlar. Selahattin Demirtaş’ı çıkarmak için çaba sarf ediyorlar. Kim bu Selahattin Demirtaş, halkımızı isyana kalkıştırmak için gayret göstermiş ve 53 vatandaşımızın şehit olmasına neden olmuştur. Ben şimdi soruyorum, gerek CHP’ye, gerek İYİ Parti’ye, genel başkanlarına tabii ki, gerekse SP’ye. Bu şahıs, bu Demirtaş PKK’nın siyasi uzantısı olan partinin eş başkanıydı biliyorsunuz ve diyordu ki ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’. Ben soruyorum işte şimdi bu ittifakta yer alan liderlere hep beraber mi dikeceksiniz?" ifadesini kullandı.

"CHP’nin seçim bildirgesini açın bakın; sanki İmralı’da hazırlanmış, Kandil’de onaylanmış." diyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Apo’nun o İmralı canisi, bebek katilinin bütün sözleri o bildirgede yer almış. 'Toplumsal mutabakat komisyonu kuracağız' diyor, ‘Kürt sorununu çözmek için akil heyet kuracağız’ diyor, ‘Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını aynen uygulayacağız’ diyor. Yani ‘özerkliğin önünü açacağız’ diyor, ‘eşit vatandaşlık getireceğiz’ diyor, yani Türklüğü anayasadan güya çıkarmak istiyorlar. Yine baktığınızda bildirgede ne PKK var, ne de FETÖ var. FETÖ ile ilgili tek bir söz olmadığı gibi, '20 Temmuz’un hesabını soracağız' diyor. 20 Temmuz’da ne oldu, biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün de PKK’nın da kökünün kazınması için OHAL ilan edildi. şimdi neyin hesabını soracaklar. Daha da beteri var diyor ki CHP bildirgesinde, ‘Dersim’in arşivlerini açacağız’ diyor. Dersim’de ne oldu, Seyit Rıza önderliğinde isyan çıkarıldı. O dönemde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Atatürk’ün emriyle o isyan bastırıldı Allah’a şükür."

Saadet Partisi'ne verilecek bütün oyların doğrudan CHP’ye yazılmış sayılacağını belirten, "Bunu da görüyor mili görüşçü kardeşlerimiz. Cumhur ittifakı büyük bir zaferle seçimleri kazanacaktır." dedi.

Kalaycı, Beyşehir programının son bölümünde ise av tüfeklerinin önemli merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü’de de mahalle sakinleriyle buluştu.



