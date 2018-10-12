MHP Beypazarı İlçe Başkanı istifa etti

ANKARA (AA) - MHP Beypazarı İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu, Yönetim Kurulu olarak partilerindeki tüm görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Ayanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 seçim ve bir referandum geçirmiş bir ekip olduklarını, partisinin kendi seçim bölgelerinde aldıkları oy oranının da belli olduğunu belirtti.

Ayanoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Teşkilatlardaki başarı ölçütü, alınan ve kazanılan seçimler doğru orantılıdır. İl teşkilatımızın bizden daha başarılı ve temsil kabiliyeti yüksek bir ilçe yönetimi oluşturulabilmesi için ön açıcı olduk.

- Yol açmak için istifa ettik

Vefası büyük bir teşkilatı daha ileriye taşımak ya da ileriye taşıyacaklara yol açmak bizim görevimizdir. İşgal ettiğimiz makamın devamı için kendimize tebaa oluşturma çabasında olmadık. Kimsenin de tebası olmadan ülkücülük sevdasıyla siyaset yaptık. İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu olarak, mensubu olduğumuz partimizdeki tüm görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız."

Yerel seçimler arifesinde ilçede partilerine seçim kazandırabilecek ekibe yardımcı olmak için ellerindeki bayrağı daha ileriye taşımak adına istifa ettiklerini aktaran Ayanoğlu, "İnşallah teslimiyetçi olmadan yollarına davam edecek yeni yönetimin, ilçemize ve partimize hayırlı olması dilek ve temennisiyle bütün hemşehrilerimize saygılar sunarak, kamuoyuna duyururuz." ifade etti.



