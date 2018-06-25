MHP Beypazarı İlçe Başkanı Ayanoğlu'dan kutlama mesajı

ANKARA (AA) - MHP Beypazarı İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerde Cumhur İttifakı ve partisinin elde ettiği başarıdan dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Ayanoğlu, mesajında, seçimde hemşehrilerinin kutlu davasının sandıkta tecelli ettiğini ifade etti.

Ayanoğlu, "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlanmış hemşehrilerimizin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Seçimlerde üç hilal sancağımıza gösterdiğiniz teveccühden dolayı çok teşekkür eder, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vatanımıza ve büyük Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim." görüşüne yer verdi.