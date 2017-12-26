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MHP Ankara'nın ilçe istişare toplantısı

ANKARA (AA) - MHP Ankara İl Başkanlığı, 4 ilçe teşkilatının katılımıyla ilçe istişare toplantısı yaptı. Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara milletvekilleri...

26 Aralık 2017 Salı 15:26
MHP Ankara'nın ilçe istişare toplantısı
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ANKARA (AA) - MHP Ankara İl Başkanlığı, 4 ilçe teşkilatının katılımıyla ilçe istişare toplantısı yaptı.

Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara milletvekilleri Mustafa Mit ve Erkan Haberal, Beypazarı, Ayaş, Güdül ve Nallıhan MHP ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Milletvekili Mustafa Mit, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP olarak ne yapmaya çalıştıklarını, genel merkezin politikalarını anlatmak için bu tür toplantıların düzenlendiğini söyledi.

Neyin niçin yapıldığı anlatılmazsa iletişim kopukluğu olabileceğini ifade eden Mit, "O zaman birlik ve beraberliğimizde bir takım hatalar meydana gelir." dedi.

Siyasetin uzun soluklu bir yarış olduğunu kaydeden Mit, "Siyasette neyin mücadelesini verdiğimizi iyi bilmeliyiz. Siyaset üretirken, yaşadığınız yeri bileceksiniz, tarihi bileceksiniz, ekonomik gelişmeleri bileceksiniz ve kendi imkanlarınızı da bunlarla yan yana koyarak buna göre siyaset yapacaksınız. Bu coğrafyayı iyi bilmedikten sonra, Türkiye'deki dönen dolapları iyi anlayamazsınız. Bu Ortadoğu dediğimiz yer, bütün ilahi dinlerin doğduğu yer. Yani bugün ne kadar semavi din varsa, hak kitap dediğimiz 4 kitap varsa bu dinlerin doğduğu yer Ortadoğu'dur." diye konuştu.

- MHP İl Başkanı Ayanoğlu

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu da, toplantıda yaptığı konuşmada, milliyetçi hareketin kaynağının milletin varlığı ve bekası olduğunu söyledi.

Ayanoğlu, Beypazarı'nın iyi yönetilemediğini ifade ederek, ilçenin sorunlarından kurtulması için tek yolun yerel seçimlerde belediyeyi tekrar kendi partilerinin alması olduğunu söyledi.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da bu tür çalışmaların birlik ve beraberliği pekiştireceğini ve partiye güç katacağını dile getirdi.

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