MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacımüftüoğlu'nu, Vali Çakacak, Vali Yardımcıları Aslan Avşarbey ve Akın Ağca ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç karşıladı.



Ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hacımüftüoğlu, daha sonra beraberindekilerle Çakacak'ın makamına geçti.

Çakacak, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.