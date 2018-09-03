Mezunlar 45 yıl sonra buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gazi İlkokulu mezunları, 45 yıl sonra buluştukları Kırşehir'de Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kentte yaşadıkları eski sokakları gezen ve tarihi alanları ziyaret eden mezunlar, eşleri ve çocukları ile uzun yıllar sonra Kırşehir'e gelerek özlem duydukları memleketlerini beraber gezme ve nostalji yaşama fırsatı buldu.

Mezunlar Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı da ziyaret etti.

Yenice Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu binasının ve adının değişmesine çok üzüldüklerini ifade eden Emekli Topçu Kıdemli Albay Tahir Canatan, okulun adının yeni yapılacak bir okula verilmesini Vali Akın'dan talep etti.

Anılarını tazelemek için 45 yıldan sonra bir araya gelen eski mezunlar, buluşma etkinliklerini geleneksel hale getirerek, her yıl düzenlemeyi planladıklarını belirtti.











