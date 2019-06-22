Mezuniyet töreninde evlilik teklifi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunda (MYO) 6 bölümden 250 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, evliklik teklifi heyecanı yaşandı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, öğrencilerin oluşturduğu müzik korosu öğretim görevlisi Hasan Noyan eşliğinde konser verdi.

Aşık Veysel MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere bundan sonraki yaşam ve iş hayatlarında başarılar diledi.

Okul birincisi olan Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Öznur Altungöz, belgesini annesi Lütfiye Altıngöz'ün elinden aldı.

Öğrencilerin mezuniyet yemini ve kep atmasından sonra kokteyl verildi.

Kokteyl sonunda da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Ümmühan Seza Çoban'a (21), Şarkışla'da tanıştığı arkadaşı Batuhan Mert (23) evlilik teklifinde bulundu. Çoban, teklifi kabul etti.