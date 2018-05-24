Mezuniyet projeleri iş fikirlerine dönüşüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin okul bitirme projeleri, Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 150 firmasının desteğiyle üniversite-sanayi iş birliği kapsamında iş fikirlerine dönüşüyor.

AÜ'de "Sanayi Ortaklı Mezuniyet Projesi" olarak 13 yıldır gerçekleştirilen "Üniversite Sanayi İşbirliği Şöleni" kapsamında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri bitirme projelerini sergiliyor.

Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 150 firmasının desteğiyle yapılan iş birlikteliğiyle, öğrencilerin akademik eğitimleri sürecinde geliştirdikleri bilgi, beceri ve tasarım yaklaşımları yenilikçi, özgün ve inovatif projelere dönüşüyor.

Öğrencilerin proje önerileriyle firmalara yaptıkları başvurularla başlayan süreç, firma danışmanı, akademik danışman ve öğrenci işbirliği olarak bir dönem boyunca üç farklı süreçte yürütülüyor.

Özgün, yenilikçi ve uygulanabilir olma esasına bağlı olarak danışman firmanın "gelecek 5 yıl vizyonu inşası" sloganıyla gerçekleştirilen mezuniyet projeleri, teknik ve görsel sunumlar ve prototiplerle jüriye teslim ediliyor.

Projeler, AÜ'nün girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarından biri olan ön kuluçka merkezi ANAÇ desteğiyle iş fikirlerine dönüştürülüyor.



Bu yıl öğrencilerin gerçekleştirdikleri projelerin yer aldığı mezuniyet finali jürileri 24-26 Mayıs tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesi Hizmet Binası fuaye alanında gerçekleştirilecek.

Daha sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezuniyet projeleri sergi açılışı 26 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da jüri alanında gerçekleştirilecek.