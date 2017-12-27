Mezarlık yollarına kilit parke

YOZGAT (AA) – Sorgun’da Köylere Hizmet Götürme Birliğince köy mezarlıkları içindeki yollara kilit parke yapılıyor.

Aşağı Cumafakılı Köyü Muhtarı Yakup Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimleri sonucunda köy mezarlığı içerisindeki yolların tamamının kilit parke ile döşendiğini belirtti.

İnsanların, ölülerine de gerekli saygıyı göstermesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle kış aylarında ve yağmurlu havalarda, cenaze için mezarlığa gelen insanlarımız çamur içerisinde dua yapmak zorunda kalıyordu. Aynı zamanda mezarlığımızda perişan bir görünüm içerisindeydi. Şimdi mezarlığımızın içindeki tüm yollarımıza 2 bin metrekare kilit parke yol yaptırdık. Hem çamurdan kurtulduk, hem de mezarlığımız daha güzel bir görünüme kavuştu."

