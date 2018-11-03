Meyveler yerli güneş kremiyle korunacak

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Güneş ışınlarının zararını en az düzeye indirmek, üretimde kalite ve verimi artırmak amacıyla Erciyes Üniversitesince meyveler için üretilen güneş kremi, çiftçilerden olumlu not aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran, saha çalışmaları kapsamında çiftçilerle görüşerek sorunlarını dinledi. Yaz aylarında hasat edilen ürünlerde en önemli sorunlardan birisinin ultraviyole ışınlarına bağlı güneş yanıkları olduğunu tespit eden Başaran, Erciyes Teknopark'ta bitkilerin güneş ışınlarından zarar görmemesi için çalışma başlattı.

Doç. Dr. Serkan Şahan ve Dr. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Uzun ile çalışmalarını sürdüren Başaran, bitkilerin güneşin zararlı ışınlarından korunmasını sağlayacak ürün geliştirdi.

Prof. Dr. Mustafa Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz döneminde güneş yanıklarının meyve üretimini olumsuz etkilediğini, geliştirdikleri ürünün bu sorunun çözümü için ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Başaran, şunları kaydetti:

"Özellikle temmuz-ağustos aylarında güneş ışınları meyve yüzeyine dik bir şekilde geliyor. Bu durum meyve yüzeyinde ciddi oranda ısı artışına neden oluyor. Ultraviyole ışınlar bir süre sonra hücrelerin göçmesine, meyve yüzeyinin sararmasına, daha ilerleyen dönemlerde meyvenin çürümesine neden oluyor. Bunun sonucunda pazarlanabilir meyve miktarı yüzde 20-30'lara varan düzeyde azalmış oluyor. Bu da çiftçiler açısından ciddi bir ekonomik kayıp. Bunu 'yerli bir ürünle giderebilir miyiz?' sorusuyla çalışmalara başladık."

Başaran, bu alanda piyasaya hakim olan ürünlerin Avrupa menşeli ithal ürünler olduğunu ve bu durumun hem çiftçiyi ekonomik anlamda zorladığını, hem de dışa bağımlılık sorununa yol açtığını vurguladı.

Avrupa menşeli ürünler yerine çeşitli çözümler aradıklarını anlatan Başaran, "Ciddi bir patent ve literatür taramasından sonra kendimiz için etken ürün maddeleri belirledik. Bir laboratuvar sürecinden sonra ilk yerli güneşten koruyan, güneş yanıklarını engelleyici ürünü geliştirmiş olduk. Ürünümüzün ismini 'Solarex' koyduk." ifadelerini kullandı.

- "Katma değerin ülkemizde kalmasına katkıda bulunmuş olduk"

Başaran, yapılan denemelerde ürünün meyvelerin yüzey sıcaklığını yüzde 10 düzeyinde azalttığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Geçen yıl piyasaya sunulan ürünün oldukça yüksek miktarda satıldığını belirten Başaran, şöyle devam etti:

"Avrupa ve ABD menşeli ürünlerden başarı açısından eksik kalmadı. Hatta çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle profesyonel işletmeler yabancı ürünlerle karşılıklı denemeler yaptılar. Deneme sonucunda başarılı sonuçlar görünce bizim ürünümüze yöneldiler. Geçtiğimiz sezon çiftçilere 8 bin adet satıldı. Bu ürün miktarı kadar da yabancı ürünün Türkiye pazarına girmesini engelledik. Katma değerin ülkemizde kalmasına katkıda bulunmuş olduk. Ürünümüz elmada oldukça başarılı. Mersin Antalya bölgesinde nar, limon, portakal, domates, biber, badem, cevizde güvenle kullanılabilecek bir ürün."

Ürünü kullanan çiftçilerin hasat döneminde kalite ve verimde artış yaşadıklarını ve bu durumu kendileri ile paylaştıklarını aktaran Başaran, tarımda kullanılacak ürünlerin yerli olmasının çiftçiye ve milli ekonomiye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

