Meyve Bahçesinde ’Kimyasal Atık’ Şüphesi

Balıkesir’de meyve bahçesine dev çuvallar içinde bırakılan 300 ton civarındaki madde, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Üzerinde uzak doğu ülkelerinin amblemleri olan çuvallar incelemeye alınırken, çuvallardan alınan numuneler tespit için TÜBİTAK’a gönderildi.Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Çiçekpınar kırsal mahallesi yolu üzerinde bulunan tonlarca kimyevi madde tedirginliğe yol açtı. Dev çuvallar içinde yol kenarına bırakılan ve henüz ne olduğu tespit edilemeyen madde ile ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler seferber oldu. Siyah, yağlı ve toz halinde olan maddenin ilk etapta kömür tozu olduğu sanılırken, siyah maddeden örnekler alınarak ne olduğuna dair tespit çalışmaları başladı.Öte yandan bir vatandaşın jandarma ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıkan olayda çuval yığınlarının salı gününden bu yana arazide durduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Gürkan Kurtbaş, "Dün akşam itibarı ile Zabıta daire Başkanlığımıza gelen bir ihbar ile olay aynı anda Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımıza da bildirilmiş olup, acilen olay yerine intikal ettik. Neticede, şu an sizinde gördüğünüz tablo ile karşılaştık. Jandarmaya da haber verdik, kendileri salı günü bir tutanak tuttuklarını ve tutanaklarda bazı kamyonların gelip gittiği ve kömür tozu olduğu yönünde beyanlar olduğu fakat Çevre İl Müdürlüğü ekiplerine de haber verdiğimiz için onların da ilk tespitlerinde bunun tehlikeli atık olabileceği yönünde kuvvetli şüpheleri oldu. Nihayetinde bugün numune alınıp, TÜBİTAK’a gönderilip, neticelene kadar da koruma altına alınması yönünde taleplerimiz oldu. Bu konuda savcılığa da suç duyurularında bulunduk. 300 kadar çuval var. Her biri 1 ton ağırlığında. Ne olduğunu da bilemiyoruz. Çıplak gözle ayrıştırılacak bir olay değil" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ayşin Şirvancı ise Pazartesi günü numunelerin TÜBİTAK’a gönderileceğini söyledi. Şirvancı, "Dere yatağı var burada, ayva bahçesi burası da. Tehlikeli atık olursa çok ciddi sorun olur" dedi.Tehlikeli atıkların numune raporu gelinceye kadar alanda bekletileceği öğrenildi.