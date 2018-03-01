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"Mevzu vatansa gerisi teferruattır"

- Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir grup köylü, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan asker ve polisler adak adanan koyunları kesti - Nemli köyü Muhtarı Koçan: - "Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Bizim için askerimiz, polisimiz her şeyden önemlidir"

01 Mart 2018 Perşembe 15:19
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı bir köyün sakinlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan asker ve polisler için adak adanan 35 koyunun kesimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Zafer Koyuncu Atış Poligonu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Müftüsü Bekir Gerek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Nemli köyü Muhtarı Halil İbrahim Koçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli asker ve polislere destek vermek amacıyla köy sakinlerince temin edilen 35 küçük baş hayvanı adak adadıklarını söyledi.

Asker ve polisin sağ salim yurda dönmesi için dua etiklerini ifade eden Koçan, "Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Bizim için askerimiz, polisimiz her şeyden önemlidir." dedi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de Afrin'de yürütülen terörle mücadele kapsamında Eskişehir'deki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli personelin bir kısmının bölgeye gittiğini belirterek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Gerek'in okuduğu duayla adak adanan 35 koyunun kesimi yapıldı. Etlerin, muhtaç ailelere dağıtılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AdakEskişehirKoyunZeytin Dalı
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