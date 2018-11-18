Mevlid Kandili'ne doğru

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in örnek hayatı ve davranışlarının tüm insanlara yol gösterici olduğunu belirtti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdikleri Mevlid Kandili'nin yarın idrak edileceğini aktaran Yüksel, mesajında şunları kaydetti:

"İnsanoğlu için O’nun doğumuyla cehalet ve zulüm çağı kapanmış, bilginin, dinin ve merhametin temel taşlarından oluşan aydınlık bir devir başlamıştır. Kandil gecesi vesilesiyle tüm İslam aleminin birbirleriyle mesafeleri ne kadar uzak olsa da gönülden ettikleri dua ve ibadetleriyle birbirlerine yakın olacaklardır. Başta aziz Suşehrili hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutlar, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesini temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."