KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karahan, mesajında, Mevlid Kandili insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu kaydetti.

Allah Resulü’nün gelişiyle cehaletin, ahlaksızlığın, zulmün ve adaletsizliğin hakim olduğu toplum kısa bir sürede asr-ı saadete dönüşmüş, cahiliye anlayışının girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olduğunu belirten Karahan, şöyle devam etti:

"Zulme düçar olan dünyamız, Hazreti Muhammed’in getirdiği hakikat ilkelerine, onun ahlakına, rehberlik ve örnekliğine, bugün her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira başta İslam alemi olmak üzere dünyanın yaşadığı sorunların temelinde, Kur’an'dan uzaklaşmak ve ahlaki çöküntü gelmektedir. Bizler, en azından bu ve benzeri kutlu gün ve geceler vesilesi ile Peygamber efendimizin hayatını, gayesini, mücadelesini iyi okuyarak, anlayarak en güzel şekilde tanımalı ve O'nun tebliğ ettiği vahyi, miras bıraktığı ilim, hikmet, ahlak ve Kur’an-ı Kerim'i hayatımıza nakış nakış işleyerek yaşanır kılmalıyız. Ancak bu şekilde başta şahsımız olmak üzere toplumumuzu yeryüzüne güzelleştirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Ilgınlı kardeşlerimizin "Mevlit Kandili"ni tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olmasını diliyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum."

