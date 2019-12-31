Mevlid-i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Seydişehir Müftülüğü tarafından düzenlenen bin 600 öğrencinin katıldığı yarışmada ilk, orta ve lise düzeyinde dereceye giren öğrencilere 400 lira para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da, "Bizler bu işte sadece aracı olduk. Önümüzde ki sene inşallah katılım sayısını da artıracağız. Öğrencilerimizi tebrik ederken, yarışmaya sahip çıkan öğretmenlerimize, müftümüze ve kaymakamımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Adile Baysal Kültür Evi'nde gerçekleşen programa Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, okul müdürleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:52
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:59