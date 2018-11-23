Mevlid-i Nebi Haftası'nda helva hayrı yapıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Hüdaverdi Camisi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla helva hayrı yapıldı.

Seydişehir ilçesindeki Hüdaverdi Camisi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla cuma namazı çıkışı, Hüdaverdi Camii Derneğince cemaate helva ikram edildi.

Dernek Başkanı Remzi Arıkan, yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bu etkinliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet Yüce Efendimizin doğumun yıl dönümünü yaşıyoruz. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin oluşmasına izzet ve ikrama sebep olan bu güzel günlerde hayırsever cemaatimizin katkıları ile Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü nedeniyle kutlanan Mevlid-i Nebi haftasında camimizde hatimler okuduk, dua ettik ve namaz çıkışında yaklaşık bin kişiye helva dağıttık."