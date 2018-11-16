KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Yaman, Vali Akın'ı makamında ziyaret ederek, Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünde kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Vali Akın, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yıl "Hazreti Peygamber ve Gençlik" temasıyla kutlanacağını söyledi.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde Hazreti Muhammed'in yaşantısının ve sünnetlerinin vatandaşlara, gençliğe en iyi şekilde anlatılacağını dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Peygamberimizi daha iyi anlamaya, anlatmaya ve yaşantısını örnek almaya çalışacağız. Dünyamızın manevi açıdan gelişmeye ihtiyacı var. Umut ediyorum ki bu hafta içerisinde kutlayacağımız etkinliklerle Peygamberimizin yaşantısını kendimize örnek alırız. Gerçek saadeti ancak o zaman yakalarız. Mevlid-i Nebi Haftası’nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur getirmesini, hayırlı olmasını temenni ediyorum."