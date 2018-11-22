SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şarkışla Müdürlüğü "Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenledi.

KYK'nın salonunda düzenlenen konferans, Muhsin Yazıcıoğlu Camii ve Külliyesi müezzini Muhsin Kara' nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, tarafından verilen konferansta hayatın her evresi ve döneminin ayrı bir kıymete ve değere sahip olduğunu söyledi.

İnsanlık için en özel ve kıymetli dönemin gençlik dönemi olduğunu aktaran Koçer, "Dünyanın da ahiretin de kazanıldığı, kazanılabileceği önemli bir dönem insan için gençlik dönemi. Sevgili Peygamberimiz insanoğlunun hesap anında ömrünün genelinden, bütününden hesaba çekilmesinin dışında özellikle gençlik dönemini nerede nasıl değerlendirdin sualine muhatap olacağını bize bildirerek gençlik döneminin, gençliğin önemini, kıymetini dikkatimize sunmuştur. Gençken kul olabilmek, gençken teslim olabilmek, gençken ibadet etmek, kayim olmak iyilikte ve güzellikte başlı başına bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Konferansa Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, öğrenciler ve bazı veliler katıldı.

