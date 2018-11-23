SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası'nı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenledikleri programla değerlendirdi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda. öğrenciler tarafından şiirler, hadisler okundu ve sahabenin hayatı canlandırıldı.

Koro tarafından ilahilerin de seslendirildiği program sonunda, hafta etkinlikleri kapsamında "Peygamberimize Özlem" konulu düzenlenen mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.