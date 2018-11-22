KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi programında, "Gençlerden Peygamberimize Mektup", "Naat Okuma" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali İbrahim Akın, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında öğrencilerin peygamber sevgisiyle şiir ve kompozisyonlar yazdıklarını belirtti.

Akın, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü olan ve bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Gençlik’ temasıyla kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin bu programı hazırlaması, Peygamber Efendimizin yaşantısının ve sünnetlerinin gençliğimize en iyi şekilde anlatılmaya gayret gösterildiğinin kanıtıdır. Gençlerimiz, Peygamberimizi daha iyi anlamaya çalışmalı ve yaşantısını her alanda kendilerine örnek almalıdır. Gençlerimizin yazdığı kompozisyon ve şiirlerde dereceye girenleri ödüllendiriyoruz. Onların daha başarılı olmalarını ve kendilerini geliştirmelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle, Mevlid-i Nebi Haftası’nın ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

Öğrencilerin çeşitli ilahiler seslendirmesinin ardından, İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında yapılan "Gençlerden Peygamberimize Mektup", "Naat Okuma" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Akın ve diğer protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Müftüsü Mehmet Yaman, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.