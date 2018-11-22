ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına konuşmacı olarak Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu katıldı.

Davetlilere salona girişlerinde kırmızı gül ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitap hediye edildi.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, ilçede görev yapan din görevlilerinden oluşan Türk Tasavvuf korosu ilahiler seslendirdi.

Daha sonra Müftü Sönmezoğlu konuşmasını yaptı.

Konferansı, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.