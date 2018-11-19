ESKİŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, akıllı telefon ve sosyal medya uygulamalarından sonra farklı bir dünya gençliğiyle karşı karşıya gelindiğini belirterek, "Son 5 yılda yaşanan hızlı gelişmeler ve bunlara bağlı olarak hem gençlerimizin zihinsel ve sosyokültürel gelişimi hem de kendi açımızdan dini algı gelişimiyle ilgili hepimizin çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor." dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansa katılan Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının uzun yıllardan beri Hazreti Peygamberin doğumunu çeşitli etkinliklerle kutladığını söyledi.

Üçer, ülke gençliğini dünyada yaşanan gelişmelerin dışında görme şanslarının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençliğin şu an itibarıyla karşılaştığı dünya ile alakalı çerçeve iki, üç ana başlıkta ön plana çıkıyor. Akıllı telefon ve sosyal medya uygulamalarından sonra farklı bir dünya gençliğiyle karşı karşıya gelindi. Son 5 yılda yaşanan hızlı gelişmeler ve bunlara bağlı olarak hem gençlerimizin zihinsel ve sosyokültürel gelişimi hem de kendi açımızdan dini algı gelişimiyle ilgili hepimizin çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Hepimiz gençlik dönemini yaşadık. Akranlık dönemlerinde içe kapanıklık, evinde kendisine ait odanın kapısını kapatıp, yalnızlığın tercih edilmesi... Gençlerimiz şu an itibarıyla bir telefonda kendisini hapsetmiş. Orada çok ayrı dünyalara açıldığını zannediyor. Ancak bunun sosyalleşme açısından hiç de öyle olmadığı, psikolog, konunun uzmanı akademisyenlerce açıklanıp, bu duruma dikkat çekiliyor."

Diyanet İşleri Başkanlığında gençliğin akıl ve beden sağlığını korumalarına dönük çok ciddi çalışmaların bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Cenksu Üçer, "Bunların arasında uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığıyla mücadele çalışmaları var. Bugün itibarıyla eğer ülkemizde gençliğimizi tehdit boyutuna varan bir merhaleye geldiyse, anne, baba, kurumlar ve bizler yani herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Müftüsü Bekir Gerek ile çok sayıda davetli katıldı.