ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu programı düzenlendi.

Programa Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, okul müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan, Emrullah Hatipoğlu'nun konferansı ile devam eden program, tasavvuf musikisi konseri ile sona erdi.

