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Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
- Tasavvuf araştırmacısı Ömer Tuğrul İnançer, Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza gününe katıldı
Genel 15.12.2019, 13:49
KONYA (AA) - Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Açıklamada, yaklaşık 50 yıldır Mevlana’yı anma törenlerine katılan İnançer'in, tasavvufi konularda çeşitli makale ve kitaplarını, etkinliklerin 8'inci gününde Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen imza gününe katılarak okurları için imzaladığı kaydedildi.
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