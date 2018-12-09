KONYA (AA) - Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, "Türbeönü Buluşmaları" etkinliğine konuk olan Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, Türk tasavvuf müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, bu yıl ikincisi düzenlenen "Türbeönü Buluşmaları" etkinliğinde, Darb-ı Esma Musiki Topluluğu konser verdi.

Solistliğini Mehmet Emin Karataş'ın yaptığı topluluk, Türk tasavvuf müziğinin uşşak makamındaki eserlerini sohbet çadırını ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sundu.



17 Aralık'a kadar devam edecek Türbeönü Buluşmaları etkinliğinde yarın Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, 11 Aralık'ta İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 12-13 Aralık'ta Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, 14 Aralık'ta İran'dan Mevlana Dergah-ı Bend Topluluğu, Mevlana Vakfı Tasavvuf Müziği Topluluğu, 15-16 Aralık'ta Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve 17 Aralık'ta ise misafir müzik toplulukları sahne alacak.