Mevlana Tüneli'ni yürüyerek geçtiler

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi ile inşaat halindeki Mevlana Tüneli'ni yürüyerek geçti.

"Beraber Yürüyoruz Mevlana Tüneli'nde" programı kapsamında, inşaatı devam eden tünelin Aydoğan-Yüceyurt Mahalleleri girişinden başlayan yürüyüş düzenlendi.

Başkan Aydın ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi, tünelin 550 metrelik kısmını yürüyerek geçerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutlu bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Mevlana Tüneli'nin Sivas'ın ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacağını belirten Aydın, "Özellikle kent meydanını besleyen 50. Yıl Kavşağı, Hastaneler Kavşağı, Sivas Lisesi Kavşağı hatta Ulu Cami Kavşağı'da dahil olmak üzere o bölgenin trafik yükünün azalmasına ciddi katkı sunacağını düşündüğümüz bir çalışma." dedi.

Şehrin kuzeyi ile doğu bağlantısının tünelden sağlanacağını vurgulayan Aydın, şehir trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını ifade etti.

Projenin önemine değinen Aydın, "Trafiği rahatlatmak adına zor ve önemli bir projeydi. Rabbime şükürler olsun belli bir noktaya geldik, tüpün bir ucu tamamen açıldı. İkinci tüpteki çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz yaz ortasında burayı trafiğe açmak. Sivas her alanda gelişmeye, kabuk değiştirmeye devam ediyor. Sizlere hizmet etmek üzere bu görevlere gelen insanlarız, asli sorumluluğumuzun sizlere karşı olduğunun bilincindeyiz. Tevdi edilen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Projelerimizin hayata geçmesinde herkesin katkısı var." diye konuştu.