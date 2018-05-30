Mevlana Tüneli'nde sona doğru

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapımı devam eden Mevlana Tüneli inşaatında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ın şehir içi ilk tüneli olma özelliğini taşıyan Mevlana Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya gelirken tünelin bağlantı yolunu sağlayacak alandaki kamulaştırılan evler de tamamen yıkıldı.

Kuzey ulaşım aksında tıkalı olan noktaların da açılmasıyla birlikte şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Mevlana Tüneli, belediye bünyesinde şimdiye kadar yapılan tek kalemdeki en büyük proje olma özelliğini taşıyor.

Tünelin, Aydoğan tarafındaki girişini Menderes Caddesi'ne bağlayacak olan güzergahta yer alan yapılar, Sivas Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkım işlemine başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü yıkım çalışmaları neticesinde yolun geçeceği alanda bulunan 20 bina tamamen ortadan kaldırıldı.

Yaklaşık 1 km uzunluğundaki bağlantı yolunun da kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.