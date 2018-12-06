Mevlana şehri Şebiarus'a hazır

KONYA (AA) - MELİKE KINACI - Konya'da, bu yıl "Selam Vakti" ana temasıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek, Şebiarus adıyla bilinen "Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı.

"Mevlana şehri"nde başta turizm ve otelciler olmak üzere, tüm işletmeciler ve esnaf, Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Şebiarus'a yurt içi ve yurt dışından katılacak misafirleri bekliyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Konya Şube Başkanı Özdal Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sene boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden en önemlisinin Şebiarus törenleri olduğunu söyledi.

- 3 binin üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek

Hazreti Mevlana'yı anma törenleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini belirten Karahan, "Sema gösterilerinin yanı sıra tiyatrolar, seminerler, konferanslar ve başka etkinlikler olacak. Bu sene hafta boyunca 3 binin üzerinde aktivite gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Kentteki işletmelerin uzun süredir bu önemli haftaya hazırlandığını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Otelciler, restoranlar, hediyelik eşya satanlar, transfer işi yapanlar, acenteler, taşımacılar, kısacası herkes Şebiarus'u bekliyor. Misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Şu ana kadar ilginin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Haftası boyunca otellerde, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanlarında yoğunluk bekliyoruz. Törenler süresince özellikle hafta sonlarımız dolu. Oteller hafta sonlarını yüzde 80’in üzerinde doldurdular. Hafta içinde yer yer boşluğu olan otellerimiz olabilir. Yurt içinden gelecek misafirlerimiz planlarını hafta içi günlere göre yaparlarsa o günleri de dolduracağız. Yerimiz var, buyursunlar gelsinler."

- En çok ilgi İran'dan

Karahan, bu sene İran'dan gelecek gruplarda bu ülkedeki ekonomik gelişmelerden kaynaklı bir azalma gözlemlediklerine işaret ederek, şöyle dedi:

"Bu sene İran pazarından, özellikle havalimanımızın mevcut şartları ve İran ekonomisinin durumundan kaynaklı gelecek gruplarda bir azalma var. Ancak İran’ın haricinde başka ülkelerde yaşayan İranlılardan da ciddi talep var. En çok talep her zaman olduğu gibi İran'dan. Avrupa, Amerika ve Asya'dan da misafirlerimiz olacak. Yurt içinde de bütün şehirlerimizden misafir alıyoruz ama en çok Ankara, İstanbul ve İzmir'den ciddi manada misafir geliyor. Turizmciler olarak hazırız, şehir hazır. Konya şehri, esnafıyla, bütün kademelerdeki insanlarıyla, idari kadrosuyla hazır. Sakin, mutlu, güzel bir Şebiarus dönemi geçirmeyi bekliyoruz."

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da esnaf ve sanatkarların hem yurt içi hem de yurt dışından gelecek misafirler için gerekli hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Törenler ile misafir edilen binlerce kişiye ülkenin en güzel şekilde tanıtıldığını dile getiren Karabacak, şunları kaydetti:

"Özellikle Mevlana Müzesi civarında hizmet veren esnafımız hem kentin hem de ülkenin tanıtımı için ellerinden gelen gayreti gösterecek, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacaktır. Törenler boyunca kentte büyük hareketlilik yaşanacak. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu hafta süresince alışveriş yapıyor ve yöresel Konya yemeklerini tadıyor. Hediyelik eşya olarak en çok tercih edilen ürünler Mevlana figür ve bibloları. Hemen her turist Konya şekeri alıyor, Konyamıza özgü etli ekmeği tadıyor. Yine Konyamıza özgü bamya çorbası ve fırın kebabı ile Konya böreği de yoğun ilgi görüyor."



