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Mevlana Müzesinin halıları yenilendi
KONYA (AA) - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Mevlana Müzesinin halıları, özel dokuma toplam 600 metrekarelik halılarla değiştirildi.Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müzenin...
Genel 11.12.2019, 15:42
KONYA (AA) - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Mevlana Müzesinin halıları, özel dokuma toplam 600 metrekarelik halılarla değiştirildi.
Diğer bölümlerdeki halıların ise zaman zaman yenileri ile değiştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Müzede, Tilavet Odası, Huzur-u Pir, Semahane ve Mescit olmak üzere, toplam 600 metrekarelik bölümün halısı değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle dokunan halıların tasarımı için iç mimarlar uzun bir süre desen çalışması yaptı."
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