Meteorolojik hadiseler çiftçiye anında iletilecek

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanan protokolle, çiftçilerin ekili ve dikili alanlara zarar verebilecek her türlü kuvvetli meteorolojik hadiseyi SMS ile önceden haber alması sağlanacak.

TZOB Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Birlik Başkanı Şemsi Bayraktar ve ilgililer katıldı.

Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, bilim insanlarının, 2030 yılından sonra doğal afetlerde artış olacağı yönünde tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Bu artışların özellikle Doğu Akdeniz havzasında beklendiğini ifade eden Bayraktar, son yıllarda üreticilerin her türlü afete maruz kaldığını hatırlattı.

Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava olaylarının analizleri ve uyarı sistemleri konusunda önemli çalışmaları olduğuna işaret ederek, "1940 ile 2008 yılları arasında, yılda yaklaşık 300 civarında meteorolojik olay meydana gelirken, 2008 yılından günümüze kadar bu olayların sayısı yılda 600-700'ü bulmuş görünüyor. Hatta 2015 yılında 768 meteorolojik olayla karşılaşmış çiftçimiz. Bunun tarımı etkilememesi mümkün değil." dedi.

Ülke genelindeki oda başkanlarının bu süreçte tüm çiftçilerin yanında olduğunu, sürekli ziyaretler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bayraktar, oluşan zararlar konusunda da çalışmaların aksatılmadan yapıldığını ve başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere ulaştırıldığını dile getirdi.

Bayraktar, önemli olan hususun zararları en aza indirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meteorolojik bilgi ve tahminleri daha etkin kullanmak suretiyle zararları azaltmak mümkün görünüyor. İmzaladığımız protokole göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz meteorolojik bilgileri Birliğimize gönderecek, biz de odalarımız marifetiyle 4 milyon 800 bin üyemize bu verileri ulaştırmış olacağız."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile alanda eğitim çalışmaları yapacaklarına dikkati çeken Bayraktar, bu eğitimde meteorolojik uyarıların ne anlama geldiğinin ve nasıl kullanılacağının öğretileceğini bildirdi.







