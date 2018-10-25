Meteorolojiden zirai don uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren 27 Ekim Cumartesi sabaha kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

