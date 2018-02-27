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Meteorolojiden zirai don uyarısı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü zirai don olayı beklendiğini açıkladı

27 Şubat 2018 Salı 17:17
Meteorolojiden zirai don uyarısı
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ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü zirai don olayı beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gece saatleri ile Perşembe sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don beklendiği belirtildi.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında ise Perşembe günü hafif ve orta şiddette dün olayı beklendiği ifade edildi.

Perşembe gecesi ile Cuma sabah saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklenmesiyle nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı
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