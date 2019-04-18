Meteorolojiden zirai don uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın gece saatlerinden başlayarak 23 Nisan Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.

Yetkililerin ve çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önem taşıyor.