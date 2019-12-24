Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı
Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor.
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış öngörülüyor.
Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Denizlerde ise Akdeniz'de fırtına, günün ilk saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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