Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.