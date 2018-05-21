Meteorolojiden yağış uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta gün içinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yağışların yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

