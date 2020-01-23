Son Dakika
Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı
Rize, Artvin, Hakkari ile Şırnak çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar, sabah ve gece saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
Genel 23.01.2020, 15:47
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sakarya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.