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Meteorolojiden uyarı: Yağmur ve kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.
Genel 30.11.2019, 19:00
ANKARA (AA) - Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.
11°
parçalı bulutlu
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