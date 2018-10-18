Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve çevresi için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.
Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece ve yarın Kırşehir ile ilçelerinde toz taşınımının yaşanabileceği belirtildi.
Cuma günü hafifleyecek olan toz taşınımının hafta sonundaki yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybedeceği ifade edilen açıklamada, ulaşımda aksamaların oluşabileceği kaydedildi.
Açıklamada, toz taşınımının sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışlar nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.