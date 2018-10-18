Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve çevresi için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece ve yarın Kırşehir ile ilçelerinde toz taşınımının yaşanabileceği belirtildi.Cuma...