Son Dakika
Meteorolojiden sis uyarısı
Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Genel 18.11.2019, 14:15
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Muhabir: Mehtap Yılmaz
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:53