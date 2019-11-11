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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde hafif sağanak, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Genel 11.11.2019, 18:41
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Muhabir: Enes Duran
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