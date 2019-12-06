Son Dakika
Meteorolojiden sağanak uyarısı
ANKARA (AA) - Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın...
Genel 06.12.2019, 19:41
ANKARA (AA) - Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.
Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49