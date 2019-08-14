Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.