Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'da, yarın sabah saatlerinden sonra Manisa'da etkisini artırması beklenen sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarındaki düşmeyle birlikte, İzmir'in iç ve yüksekleri, Manisa'nın yüksekleri ile doğusunda kar yağışına dönüşeceği ve yer yer 5-10 santimetre örtü bırakacağı öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya ve Hatay'da, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de (Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla bin 300 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra Muğla, Antalya çevrelerinde, çarşamba öğleden sonra Doğu Akdeniz'de etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte güneybatı yönlerden fırtına öngörülüyor.

Yağışlarla birlikte ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneybatıdan başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgar, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde, yarın ve çarşamba günü sabah saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.