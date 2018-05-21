Meteorolojiden

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin doğu bölgelerinde görülen gök gürültülü sağanağın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.