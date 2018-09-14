Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

SİVAS (AA) - Meteoroloji, Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün 12.00 ve 18.00 saatleri arasında Sivas'ın doğu bölgelerinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi.



Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve toz savurulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.