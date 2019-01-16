Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Sivas'ın bazı ilçelerinde yarın için kuvvetli rüzgar ve kar sürgünü uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri'nin Yahyalı, Develi, Tomarza, Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri ile Sivas'ın Gürün, Divriği ve Kangal ilçelerinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın etkisi ve devam eden kardan dolayı oluşacak buzlanma, tipi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları istendi.