Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı

KONYA (AA) - Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da öğleden sonra fırtına beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da öğleden sonra etkili olacak kuvvetli rüzgarın, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, Konya'nın güneyinin 1200 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının, yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olmasının beklendiği ifade edildi.

Kuvvetli fırtına sebebiyle başta soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.



Sürücülerin Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yolunda buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.