Meteorolojiden iki il için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Konya'nın güney ve batısı ile Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Konya çevrelerinde, gece saatlerinden sonra da Antalya'nın doğusunun yükseklerinde etkisini artırması beklenen kar yağışının, Konya merkezde 5-10 santimetre, güney ve batı ilçeleri ile Antalya'nın doğusunun yükseklerinde (Toroslar mevkiinde) yer yer 20 santimetre üzeri örtü bırakması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının ulaşımda neden olabileceği aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.