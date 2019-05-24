Meteorolojiden fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ANKARA (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa...
ANKARA (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.