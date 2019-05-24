Meteorolojiden fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

nden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



